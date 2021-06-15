Футболист сборной Финляндии: ждём тяжёлого матча с Россией

Игрок сборной Финляндии Йонни Кауко поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Европы – 2020 со сборной России.

«Ждём тяжелого матча. Для обеих команд это будет большая игра. Особенно учитывая результаты первого тура. Наша цель всегда выигрывать, это до нас доносит тренер. Надеяться на ничью — неправильно. В таком случае мы начнём думать совсем о другом, поэтому будем стараться играть», — передаёт слова Кауко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч Финляндия — Россия состоится завтра, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).