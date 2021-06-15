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Маркку Канерва: Дзюба — главное оружие России

Маркку Канерва: Дзюба — главное оружие России
Андрей Панков
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Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва рассказал о подготовке своей команды к матчу второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Россией.

«Точность пасов и здоровье наших игроков очень важны. Дания очень хорошо играла против нас с точки зрения прессинга. Поэтому в матче с Россией нам важно не терять мяч, хорошо пасовать. Надо постараться сделать так, чтобы все вещи были на хорошем уровне. Игроки должны справляться с прессингом соперника.

Я доволен нашей защитой в матче с Данией. Мы хорошо нейтрализовывали атаки соперника. Завтра посмотрим, каким будет состав. У нас есть несколько вариантов. Всё зависит от того, как Россия решит играть в атаке. Пока не знаем, как наш соперник подойдёт к этому матчу. Но, думаю, они начнут прессинговать нас с самого начала.

Дзюба — главное оружие России. Мы видели его игру. У нас были похожие проблемы в матче с датчанами, потому что у них тоже хорошие нападающие. Но мы готовы противостоять атаке россиян. У нас есть опыт в матчах с такими командами: взять ту же Боснию, с которой мы играли в отборочной группе. Но нападение России зависит не только от Дзюбы. У них есть и другие игроки в атаке. Наша защита должна быть на высшем уровне», — передаёт слова Канервы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч Финляндия — Россия состоится завтра, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В 1-м туре группового этапа Евро — 2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).

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