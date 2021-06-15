Семшов оценил шансы сборной России на выход в плей-офф Евро-2020

Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Игорь Семшов оценил шансы национальной команды на выход в плей-офф чемпионата Европы – 2020.

«Я не сомневаюсь, что наша команда выйдет в плей-офф. Стоит учитывать регламент, при котором три команды из группы могут пройти дальше. Поэтому считаю, что шансы очень велики.

Поражение от бельгийцев не может повлиять на следующие игры, с нами так же было на Евро 2008 года, не понимаю, откуда этот негатив, шум и гам. Нужно, наоборот, поддержать нашу команду, они наберут очки, а дальше плей-офф. Нужно успокоиться и приземлённо смотреть на вещи. Где мы и где бельгийцы? Наши ребята старались, правильно главный тренер сказал, что на таких турнирах с сильными соперниками нужно, чтобы все сложилось — день, час и минута. Но выше головы не прыгнешь, мы слабее сборной Бельгии, наш уровень выше финнов, может, чуть выше или наравне с датчанами», — приводит слова Семшова ТАСС.