Джикия: после проигрыша от Бельгии мы получили много сообщений со словами поддержки

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал об отношении к критике после матча 1-го тура группового этапа с Бельгией (0:3).



«Понятно, что у нас большая страна. У всех есть право на своё мнение. После проигрыша от Бельгии мы получили много смс со словами поддержки. У нас ещё всё впереди, нас поддерживают. Хочется говорить о положительном. За что мы благодарны этим людям, которые верят в нас. Прошёл только один матч.



Я футболист, такой же как и все остальные. За стартовый состав я не отвечаю. Миранчук — большой игрок, он становится всё лучше и лучше. Мне приятно на него смотреть», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч Финляндия — Россия состоится завтра, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В 1-м туре группового этапа Евро — 2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).