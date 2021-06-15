Ярошик — об отставке Олича: раньше в ЦСКА рулил Гинер, сейчас все решения принимает Бабаев

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал уход Ивицы Олича с поста главного тренера московского клуба.

«Я в шоке. С момента назначения Олича прошло всего пару месяцев, а сегодня с ним попрощались. Возможно, Ивице надо было дать больше времени. Мы не знаем, что произошло внутри клуба. Можем лишь гадать, что стоит за этим увольнением. Всё это очень странно.



Поставить главным Олича — изначально непонятный шаг. Это было сделано на эмоциях.

Грустно признавать, но в ЦСКА стали принимать странные решения. Раньше клубом рулил Гинер, затем пришли новые люди. Сейчас Евгений Леннорович отошёл в сторонку, а все главные решения принимает Бабаев. Не представляю себе такого бардака при Гинере.



В ЦСКА сами не знают, чего хотят: нет игры, футболистов, тренера. Клуб всегда славился грамотным менеджментом — решения принимались с холодной головой. Сейчас, к сожалению, такого нет», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.