Колосков: для сборной России матч с Финляндией — решающий. Для Черчесова — нет

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Финляндии.



«Конечно, игра с финнами не будет решающей для Черчесова. Этот матч — решающий для нашей команды, чтобы обеспечить себе выход из группы. Для команды — да, для Черчесова — нет. Я не сторонник делать выводы после каждой игры. Когда закончится групповой этап, тогда и будем подводить итоги и смотреть. Или Черчесова героем делаем, в Кремль приглашаем, или ставим вопрос о том, годится он или нет.



Дзюба играл с Бельгией так, как он умеет. Другое дело, рядом с ним нет Азмуна, который откликается на передачи, подхватываете всё, что Артём скидывает. Дзюба делал своё дело: выигрывал единоборства, но рядом же никого нет. Никто не смог поддержать работу Дзюбы.



Не люблю говорить, что кто-то обязан и должен побеждать. Нужно обыгрывать финнов. Всё зависит от состава — надо выпускать тех, кто умеет атаковать, обыгрывать и комбинировать. Испания недавно показала пример: 81 на 19 процентов владение мячом. А толку-то? Надо показывать результативную игру в штрафной, а там один Дзюба. Если будут игроки, которые умеют забивать, тогда, конечно, победим», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.



Матч Финляндия — Россия пройдёт сегодня, 16 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.