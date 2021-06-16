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Экс-игрок сборной Финляндии: финны — фавориты в матче с Россией

Экс-игрок сборной Финляндии: финны — фавориты в матче с Россией
Арина Лаврова
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Бывший нападающий сборной Финляндии Александр Кокко назвал фаворита матча 2-го тура группового этапа, в котором финны сыграют с национальной командой России.

«Ожидаю победу сборной Финляндии. Если посмотреть, как Россия играет даже в последний год, и как играет Финляндия, что показал последний матч с Данией. Сборная России очень сильно недооценивает Финляндию, ей будет непросто. Даже если послушать Джикия, который говорит, что знает только о Пукки, не знает нападающего Бундеслиги Похьянпало, который забил Дании. Это говорит о том, что русская команда даже не знает игроков, против кого будет играть.

Финляндия — фаворит этой встречи. Три месяца назад я сказал, что если бы игра была в другом месте, кроме Питера, то финны выиграли бы 3:0. Посмотрим, какая поддержка будет, из Финляндии приедет пять тысяч человек», — сказал Кокко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.

Сегодня, 16 июня, состоится второй матч россиян на чемпионате Европы — 2020. На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге Россия сыграет с Финляндией. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

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