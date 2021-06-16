Экс-игрок Финляндии Кокко: Дзюба — один из лучших в мире. Он зажигает и помогает команде

Бывший нападающий сборной Финляндии Александр Кокко в преддверии матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Россией выделил в составе россиян нападающего Артёма Дзюбу.
«Что касается Дзюбы, то этого футболиста я очень люблю. Он один из лучших в мире. На Дзюбу играют очень много, ему приходится делать очень много грязной работы. Ему мячи дают не по земле, а именно в воздухе. Дзюбе приходится бороться и выигрывать мячи для команды, чтобы другие исполняли. В этом он очень хорош. Даже не знаю, кто может так играть в воздухе, как Дзюба. Он зажигает и помогает команде», — сказал Кокко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.
Сегодня, 16 июня, состоится второй матч россиян на чемпионате Европы — 2020. На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге Россия сыграет с Финляндией. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
- 16 июня 2021
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