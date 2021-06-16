Финляндия — Россия: Похьянпало забил гол на 3-й минуте, его отменили после VAR

Нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало в матче со сборной России открыл счёт на 3-й минуте, однако рефери отменил взятие ворот из-за офсайда.

После подачи с фланга Похьянпало в падении головой переправил мяч в ворота, но VAR помог разобраться в ситуации, усмотрев положение вне игры.

Матч проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслуживает нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты: Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Иштван Ковач.

Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).



В заключительном 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.