Финляндия — Россия: Марио Фернандеса унесли с поля на носилках
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Защитник сборной России Марио Фернандес получил повреждение в матче со сборной Финляндии.
На 26-й минуте Марио покинул поле, его заменил Вячеслав Караваев. Фернандеса уносили с поля на носилках.
Матч проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслуживает нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты: Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Иштван Ковач.
Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).
В заключительном 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.
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