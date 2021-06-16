Финляндия — Россия: Марио Фернандеса унесли с поля на носилках

Защитник сборной России Марио Фернандес получил повреждение в матче со сборной Финляндии.

На 26-й минуте Марио покинул поле, его заменил Вячеслав Караваев. Фернандеса уносили с поля на носилках.

Матч проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслуживает нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты: Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Иштван Ковач.

Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).



В заключительном 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.