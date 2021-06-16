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Реакция российских болельщиков на гол Миранчука в ворота Финляндии. Видео

Реакция российских болельщиков на гол Миранчука в ворота Финляндии. Видео
Максим Пахомов
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Болельщики в фан-зоне Санкт-Петербурга бурно отреагировали на гол сборной России в ворота Финляндии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук открыл счёт в матче со сборной Финляндии. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.

Матч проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслуживает нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты: Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Иштван Ковач.

Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0). В заключительном 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.

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