Алексей Миранчук забил Финляндии со своего первого удара в створ ворот на Евро-2020

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Финляндии встречается с национальной командой России. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В добавленное к первому тайму время нападающий сборной России Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на хавбека Алексея Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку и открыл счёт. Примечательно, что Миранчук забил гол со своего первого удара в створ ворот на этом чемпионате Европы.

Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).



В заключительном 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.