Судья Федотов: Баринова можно было удалять уже в первом тайме

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейские решения в матче Финляндия — Россия в отношении полузащитника россиян Дмитрия Баринова.

«Баринова можно было удалять уже в первом тайме. На 12-й минуте он наступил Камаре на ногу. За такой же наступ финну карточку показали, а нашего простили – это неодинаковая трактовка единоборств, для меня это странно. После этого Баринов карточку получил, и она должна была быть для него второй. Видимо, Баринову надо сделать что-то экстраординарное, чтобы его удалили.



В общем, судьи нас пока жалеют, относятся благосклонно. По карточке Оздоева вопросов нет – срыв перспективной атаки», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.