Италия — Швейцария: Локаттели открыл счёт

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Италии встречается с национальной командой Швейцарии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. К 40-й минуте счёт 1:0 в пользу итальянской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Италия — Швейцария.

На 26-й минуте встречи полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли открыл счёт. Результативную передачу отдал итальянский нападающий Доменико Берарди.

Встречу обслуживает бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — англичанин Майкл Оливер.



Соперниками сборных Италии и Швейцарии по группе являются национальные команды Уэльса и Турции.