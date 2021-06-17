«Я не хотел уходить». Серхио Рамос раскрыл подробности переговоров с «Реалом»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился подробностями своих переговоров с клубом по новому контракту. В конце месяца капитан «сливочных» покинет команду на правах свободного агента.
«Моим приоритетным вариантом было остаться. Мне предложили продлить контракт на один год с понижением зарплаты. Деньги не были проблемой, но я хотел двухлетний контракт. Повторюсь, дело было не в деньгах. В итоге я принял предложение, но клуб сообщил, что оно уже не в силе. У предложения был срок, и я не знал об этом.
Думаю, я заработал и заслужил продление на два года, но клуб не согласился, поэтому всё закончилось. Я удивился, что предложение перестало действовать. Мне никогда не говорили, что у него есть срок. Я узнал об этом, когда сказал им, что согласен на однолетний контракт. Я удивлён и не знаю, почему так произошло. Я никогда не хотел уходить», — приводятся слова Рамоса в «твиттере» Madrid Zone.
- 17 июня 2021
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