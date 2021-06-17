«Свяжитесь со мной». Ярмоленко поставил перед собой бутылки пива и колы, упомянув Роналду

Нападающий и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко поставил перед собой бутылки пива и колы на пресс-конференции, потроллив тем самым форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Можно я кое-что сделаю? Я видел, как Роналду убрал колу. Я поставлю колу, поставлю пиво. Свяжитесь со мной!» – сказал Ярмоленко.
Ранее звезда португальской сборной Роналду на пресс-конференции после матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Венгрией (3:0) заменил спонсорский напиток — бутылки Coca-Cola — на воду.
Сегодня, 17 июня, прошёл матч сборных Украины и Северной Македонии. Встречу 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 принимал стадион «Националь» в Бухаресте (Румыния). Сборная Украины оказалась сильнее соперника со счётом 2:1.
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