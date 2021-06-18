Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель высказался о возвращении на поле после тяжёлой травмы.
Хавбек принял участие в матче со сборной Дании (2:1) в рамках второго тура групповой части Евро-2020, выйдя на замену на 59-й минуте вместо Леандера Дендонкера.
«После пяти месяцев упорной работы снова выйти на поле – просто потрясающе. Спасибо всем, кто поддерживал меня в моей реабилитации», – написал Витсель на своей странице в «Твиттере».
Аксель получил травму в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (3:1). Ранее его отец говорил, что попасть на чемпионат Европы Витселю поможет только чудо.
Напомним, в группе B, помимо датчан и бельгийцев, выступают национальные команды России и Финляндии. Бельгия, набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице квартета. На втором месте – Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч.
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