Бабаев объяснил, почему весной ЦСКА сделал выбор в пользу Олича

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с назначением 41-летнего хорватского специалиста Ивицы Олича на пост главного тренера весной этого года.

«Кто приглашал Олича? Решения принимались руководством клуба, а именно президентом и генеральным директором. Совет директоров поддержал наше предложение. Логика была простой: разбор полётов и спокойный анализ ситуации должны предварять любые стратегические решения. И время им — межсезонье. В концовке сезона у нас была одна задача — не выпасть из еврокубков. Команду надо было встряхнуть, но при этом оставить себе свободу с точки зрения последующих назначений. Ивица согласился помочь команде в конце сезона, за что мы ему очень благодарны. Какие-то его ходы сработали, какие-то нет. Да, мы не сошлись в некоторых взглядах на построение команды, но это жизнь, так иногда бывает.

Максим Орешкин лично настоял на приглашении Олича? Это неправда. Как я уже говорил, менеджмент предложил кандидатуру Ивицы Олича, и на уровне совета директоров это предложение было поддержано. Список слухов относительно действий председателя совета директоров огромен. Он и с Шамилем Газизовым ведёт переговоры, и меня с Гинером отправил в Самару, и Олича назначил, а потом сразу начал Слуцкому звонить. Теперь будут утверждать, что он его и снял. Всё это не соответствует действительности. В ЦСКА каждый занимается своим делом. У нас совет директоров — это не место для публичного выяснения отношений, а площадка для спокойной и системной работы в интересах клуба», — приводит слова Бабаева «Спорт-экспресс».