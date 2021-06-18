Газизов отреагировал на информацию, что «Уфа» платила за участие Зинченко в Евро-2016

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, что клуб платил тренерскому штабу сборной Украины за участие полузащитника Александра Зинченко в чемпионате Европы — 2016.
«У кого-то обострение, видимо. Не хочу никого обижать, но это просто бред. Клиника», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее спортивный журналист Андрей Сенькив заявил, что Зинченко выступал за национальную команду на Евро-2016 на коррупционной основе. Он рассказал, что Газизов с агентами обратился к тренеру сборной Украины Михаилу Фоменко с просьбой дать возможность футболисту сыграть на турнире, чтобы Александр смог набрать необходимое количество международных матчей для перехода в «Манчестер Сити». По словам журналиста, за каждую минуту Зинченко на поле тренерский штаб сборной Украины получал от российского клуба по $ 1 тыс.
На Евро-2016 сборная Украины проиграла все матчи и не вышла из группы. Зинченко стал игроком «Манчестер Сити» летом 2016 года.
- 18 июня 2021
-
17:07
-
16:36
-
16:34
-
16:24
-
16:00
-
15:51
-
15:46
-
15:43
-
15:26
-
15:21
-
15:10
-
15:06
-
15:05
-
14:57
-
14:56
-
14:47
-
14:45
-
14:34
-
14:12
-
14:03
-
13:48
-
13:43
-
13:08
-
13:00
-
13:00
-
12:58
-
12:57
-
12:52
-
12:52
-
12:34
-
12:20
-
11:53
-
11:42
-
11:37
-
11:36