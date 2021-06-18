Газизов отреагировал на информацию, что «Уфа» платила за участие Зинченко в Евро-2016

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, что клуб платил тренерскому штабу сборной Украины за участие полузащитника Александра Зинченко в чемпионате Европы — 2016.



«У кого-то обострение, видимо. Не хочу никого обижать, но это просто бред. Клиника», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее спортивный журналист Андрей Сенькив заявил, что Зинченко выступал за национальную команду на Евро-2016 на коррупционной основе. Он рассказал, что Газизов с агентами обратился к тренеру сборной Украины Михаилу Фоменко с просьбой дать возможность футболисту сыграть на турнире, чтобы Александр смог набрать необходимое количество международных матчей для перехода в «Манчестер Сити». По словам журналиста, за каждую минуту Зинченко на поле тренерский штаб сборной Украины получал от российского клуба по $ 1 тыс.



На Евро-2016 сборная Украины проиграла все матчи и не вышла из группы. Зинченко стал игроком «Манчестер Сити» летом 2016 года.

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