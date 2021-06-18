Пеле: болею за то, чтобы Неймар побил мой рекорд по голам за сборную Бразилии
Поделиться
Легендарный бразильский нападающий Пеле оценил вероятность того, что форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар может побить его рекорд по голам за сборную Бразилии.
«Каждый раз, когда я вижу этого парнишку, он улыбается. Невозможно не улыбнуться в ответ, это заразительно. Я, как и все бразильцы, счастлив всегда, когда вижу его игру в футбол. Сегодня он сделал ещё один шаг к моему рекорду по голам за сборную Бразилии. И я болею за то, чтобы он побил его, с такой же радостью, которую испытывал с тех пор, как впервые увидел его игру», — написал Пеле в своём «инстаграме».
Напомним, на счету легендарного Пеле 77 забитых мячей в составе сборной Бразилии. 29-летний Неймар уже успел отметиться за национальную команду 68 раз.
Новость по темеПеле: Мбаппе может стать моим наследником
Комментарии
Рекомендуем вам
- 18 июня 2021
-
20:08
-
20:04
-
19:42
-
19:38
-
19:28
-
19:19
-
19:16
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:52
-
18:21
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
17:51
-
17:42
-
17:41
-
17:32
-
17:23
-
17:07
-
16:36
-
16:34
-
16:24
-
16:00
-
15:51
-
15:46
-
15:43
-
15:26
-
15:21
-
15:10
-
15:06
-
15:05
-
14:57
-
14:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам