Пеле: болею за то, чтобы Неймар побил мой рекорд по голам за сборную Бразилии

Легендарный бразильский нападающий Пеле оценил вероятность того, что форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар может побить его рекорд по голам за сборную Бразилии.

«Каждый раз, когда я вижу этого парнишку, он улыбается. Невозможно не улыбнуться в ответ, это заразительно. Я, как и все бразильцы, счастлив всегда, когда вижу его игру в футбол. Сегодня он сделал ещё один шаг к моему рекорду по голам за сборную Бразилии. И я болею за то, чтобы он побил его, с такой же радостью, которую испытывал с тех пор, как впервые увидел его игру», — написал Пеле в своём «инстаграме».

Напомним, на счету легендарного Пеле 77 забитых мячей в составе сборной Бразилии. 29-летний Неймар уже успел отметиться за национальную команду 68 раз.