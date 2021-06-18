Англия — Шотландия: составы команд на матч чемпионата Европы

Сегодня, 18 июня, состоится матч сборных Англии и Шотландии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны составы команд.

Англия: Пикфорд, Шоу, Райс, Стоунз, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Мингс, Маунт, Фоден, Джеймс.

Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Магуайр, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Коди, Санчо, Калверт-Льюин, Чилуэлл, Беллингем.

Шотландия: Маршалл, О'Доннелл, Робертсон, Мактоминай, Хенли, Тирни, Макгинн, Макгрегор, Дайкс, Адамс, Гилмор.

Запасные: Гордон, Маклафлин, Кристи, Флек, Л. Купер, Армстронг, Нисбет, Фрейзер, Паттерсон, Д. Хендри, Форрест, Маккена.

Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — турок Джюнейт Чакыр.



Напомним, в группе D, помимо англичан и шотландцев, выступают национальные команды Хорватии и Чехии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.