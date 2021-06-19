Деян Ловрен резко отреагировал на пенальти, назначенный после его контакта с соперником

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен отреагировал на пенальти, назначенный после того, как судья увидел нарушение с его стороны в матче с национальной командой Чехии (1:1). Хорватский футболист выбил мяч головой из своей штрафной, но одновременно задел локтем соперника.



«Издевательство, а не пенальти», — написал Ловрен в своём «твиттере».



Счёт в матче на 36-й минуте открыла сборная Чехии. Гол забил Патрик Шик, реализовавший пенальти. Одиннадцатиметровый в ворота Хорватии был назначен за фол Ловрена. Сборная Хорватии сравняла счёт на 47-й минуте. Автором гола стал полузащитник Иван Перишич. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат.



Напомним, в группе D, помимо хорватов и чехов, выступают национальные команды Англии и Шотландии, очная встреча которых завершилась со счётом 0:0.

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