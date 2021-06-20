Бывший вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин находится на просмотре в дрезденском «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба немецкой команды. 25-летний голкипер имеет шансы подписать контракт в качестве свободного агента. «Динамо» начнёт сезон во второй Бундеслиге.
До этого Митрюшкин почти год принадлежал «Фортуне», но так и не провёл за немецкий клуб ни одного матча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Антона в € 250 тыс.
До «Фортуны» Митрюшкин защищал цвета швейцарского «Сьона». В конце июня 2020 года стало известно, что Антон покидает команду, за которую выступал с 2016 года. В составе «Сьона» голкипер в 76 матчах пропустил 127 мячей. Впоследствии россиянин попал на просмотр в «Монако», однако стороны так и не заключили контракт. В «Спартаке» на взрослом уровне Антон был с 2013 по 2015 год, в основном играл за «Спартак-2».
- 20 июня 2021
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