Каспер Шмейхель: доволен тем, как сборная Дании справилась с ситуацией с Эриксеном

Вратарь «Лестер Сити» и сборной Дании Каспер Шмейхель в преддверии матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Россией высказался об инциденте, произошедшем с датским полузащитником Кристианом Эриксеном.
«Я доволен с тем, как мы справились с ситуацией с Эриксеном. Кьер — замечательный капитан и человек. Ему нужно было держать под контролем всю ситуацию. Он был морально способен на это, он проявил себя, как супергерой. Симон — настоящий мужчина и капитан. Он показал, что расстраиваться — нормально, чувствовать такие эмоции. Я очень благодарен, что он наш капитан», — передаёт слова Шмейхеля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 20 июня 2021
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