Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Госдуме назвали полным неуважением слова датских футболистов перед матчем с Россией

В Госдуме назвали полным неуважением слова датских футболистов перед матчем с Россией
Салават Муртазин
Комментарии

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал слова датских футболистов перед матчем с Россией:

«У Дании есть преимущество — они играют дома. Команда непростая: владеют большим территориальным преимуществом, да и играют довольно агрессивно. Лёгкой поездки в Копенгаген нам никто не обещает. От итогового результата с Даней зависит, сможет ли российская команда пройти в плей-офф Евро или нет. Для России, как и для Дании, это будет матч смерти.

Что касается самоуверенных высказываний датчан, пусть говорят, нет никаких проблем. Но стоит отметить, что это полное неуважение. Наши ещё не ответили, но важно не высказываться: важно делать. Наших ребят слова датских футболистов должны подхлестнуть. Они должны показать всё, на что способны, даже больше. Принципиально доказать, что Россия не только спортивная держава, но и футбольная страна», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Новость по теме
Поульсен: если не побеждаешь Россию, значит, не заслуживаешь игры в плей-офф
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021