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«Мерзотные». Червиченко раскритиковал датских футболистов за слова перед матчем с Россией

«Мерзотные». Червиченко раскритиковал датских футболистов за слова перед матчем с Россией
Салават Муртазин
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в преддверии матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания прокомментировал высказывания датских футболистов.

«Наша страна впервые выиграла трофей, когда люди в Дании сравнивали футбол с Африкой и пингвинами. Датчане всегда дерзкие и наглые, пока им по жопе не нахлопают. Единственное, ради объективности стоит отметить: футболисты сборной Дании играют в ведущих европейских клубах, а у нас таких два: один играет, второй лавку протирает.

Допускаю, что самоуверенные высказывания — это психологический момент. Они ж такие мерзотные. В Дании даже отказались впускать наших болельщиков… Выжимают максимум из любой ситуации, которая возможна. Посмотрим, получится или нет. Мечтаю, чтобы у них ничего не получилось, и они без шансов улетели с последнего места», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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