В сборной России отреагировали на слова датских футболистов перед очным матчем

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров отреагировал на высказывания датских футболистов перед очным матчем.

«Мы рекомендуем ребятам сейчас ничего не читать. Все сконцентрированы на подготовке к игре. Что касается слов Поульсена и возможной мотивации из-за этого, то с ней и так проблем нет. Все четко понимают цену матча и что стоит на кону», — передаёт слова Владимирова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте — Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.