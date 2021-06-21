Динияр Билялетдинов рассказал, как его дети оказались в академии ЦСКА

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов, выступавший в составе московского «Локомотива» и «Спартака», рассказал, что отдал детей на обучение в академию ЦСКА.



«Занимаются ли мои дети спортом? Да, они оба (прим. «Чемпионата» — 7 и 9 лет) сейчас в Академии ЦСКА. Это первые шаги. Я не уверен, что я должен тут рассказывать, что стопроцентно из них получатся футболисты — не высокого или какого-то уровня, а вообще, что они до 18 лет будут этим интересоваться.



Я абсолютно не идеализирую, что они должны именно в этом направлении двигаться. Изначально вообще не было такой задачи, чтобы они вообще в футбол-футбол шли. Это просто старший дозрел — фанат футбола, он всех знает, команды знает, игроков. Я говорю: «А кто это?» Он говорит: «Да это Сутормин!» Я говорю: «Да? Не узнал». А он всё знает, он этим живёт, футбольные матчи пересматривает. И, соответственно, младший подтянулся в эту тему, и вот они…



Трудно ли было скрыть, в какую академию вы их отдали? Это был просмотр на общих условиях. У нас там в команде сын Аршавина был, даже сын Киркорова приезжал.

Все на равных условиях, и кто проходит отбор, тот распределяется по группам. Были группы по силе: одна, вторая, третья, четвёртая. И никаких поблажек. Я себя старался вести так, что я тут, как все, и никаких историй нет. И родители в принципе тоже воспринимают это нормально. Некоторые изначально косо смотрели: «Стопудово возьмут». Я говорю: «Не факт». Взяли их, и в итоге через неделю они уже начали тренироваться по группам, чему я несказанно рад», — цитирует Рината официальный сайт РФС.