В Федерации футбола Чили опровергли информацию о проститутках в отеле сборной

Пресс-секретарь Федерации футбола Чили (ANFP) Джанфранко Даццарола опроверг информацию о том, что игроки сборной Чили пригласили в отель проституток во время розыгрыша Кубка Америки.
«Единственное дисциплинарное нарушение в данном случае — это визит парикмахера в отель. Это нарушение санитарных правил, установленных Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ)», — приводит слова Даццаролы Redgol.
Напомним, ранее из-за нарушения антиковидных правил Кубка Америки футболисты сборной Чили, которых посещал парикмахер, были оштрафованы. Также некоторые чилийские СМИ утверждали, что шесть игроков сборной пригласили к себе в номера проституток, где устроили тайную вечеринку. Позже тренер сборной Чили сообщил, что футболисты не будут отстранены от работы в национальной команде.
- 21 июня 2021
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