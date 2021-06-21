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В Федерации футбола Чили опровергли информацию о проститутках в отеле сборной

В Федерации футбола Чили опровергли информацию о проститутках в отеле сборной
Диана Валавичюте
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Пресс-секретарь Федерации футбола Чили (ANFP) Джанфранко Даццарола опроверг информацию о том, что игроки сборной Чили пригласили в отель проституток во время розыгрыша Кубка Америки.

«Единственное дисциплинарное нарушение в данном случае — это визит парикмахера в отель. Это нарушение санитарных правил, установленных Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ)», — приводит слова Даццаролы Redgol.

Напомним, ранее из-за нарушения антиковидных правил Кубка Америки футболисты сборной Чили, которых посещал парикмахер, были оштрафованы. Также некоторые чилийские СМИ утверждали, что шесть игроков сборной пригласили к себе в номера проституток, где устроили тайную вечеринку. Позже тренер сборной Чили сообщил, что футболисты не будут отстранены от работы в национальной команде.

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