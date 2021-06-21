Сборная России сыграет в красной форме в матче Евро-2020 с Данией

Сборная России сыграет в красной форме в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с национальной командой Дании. Комплект голкипера будет чёрным с голубыми вставками.
Фото: Пресс-служба сборной России
Матч Россия — Дания пройдёт сегодня, 21 июня, на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске медиаменеджер Илья Геркус рассказывает о бренде сборной России, Роналду и коле, а также Алексее Миранчуке, которому не подходят «Аталанта» и Гасперини.
Слушайте на любой удобной платформе:
• в YouTube
• в iTunes
• в Google Podcasts
• в «Яндекс. Музыке».
- 21 июня 2021
-
15:04
-
15:00
-
15:00
-
14:57
-
14:49
-
14:34
-
14:27
-
14:22
-
13:56
-
13:40
-
13:39
-
13:38
-
13:26
-
13:08
-
13:02
-
12:41
-
12:38
-
12:30
-
12:28
-
12:19
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
11:59
-
11:39
-
11:17
-
10:54
-
10:25
-
10:01
-
10:00
-
09:46
-
09:22
-
09:00
-
08:46
-
08:30