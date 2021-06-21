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Газизов отреагировал на высказывание Салиховой. По её словам, он называл Тедеско геем

Газизов отреагировал на высказывание Салиховой. По её словам, он называл Тедеско геем
Михаил Рождественский
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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичный пост в «Уфе», высказался об интервью с Заремой Салиховой, женой владельца красно-белых Леонида Федуна.

По словам Заремы, Газизов пытался убедить её, что Доменико Тедеско — на тот момент главный тренер команды — нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом специалист впоследствии заверил Салихову, что это неправда.

«Ну негоже мне с девушкой в полемику вступать. Заведомо получается, как будто я на кухне. Мне не хочется это продолжать. Если бы кто-то из специалистов или футбольных людей говорил, тогда можно было бы сказать что-то. Но мне кажется, что всё это плохо кончится. К сожалению. Не задевают ли меня её слова? Я мусульманин. Скажу обычным словом: да простит их Всевышний. Они не ведают, что творят», — приводит слова Газизова Sport24.

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