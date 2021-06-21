Украина – Австрия: Баумгартнеру стало плохо, игрока заменили

Сегодня, 21 июня, сборная Украины встречается с национальной командой Австрии. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 32-й минуте был заменён автор гола в составе австрийской команды Кристоф Баумгартнер. Футболисту стало плохо, но после беседы с медицинским штабом он попытался продолжить матч. Однако вновь почувствовав недомогание, игрок попросил замену. После ухода Кристофа с поля врачи стали прикладывать ему к шее лёд.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогают ему ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери — немец Даниэль Зиберт.
Напомним, в группе C, помимо украинцев и австрийцев, выступают национальные команды Нидерландов и Северной Македонии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 21 июня 2021
-
19:40
-
19:34
-
19:26
-
19:23
-
19:15
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:55
-
18:42
-
18:36
-
18:25
-
18:15
-
18:12
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:37
-
17:12
-
17:04
-
16:52
-
16:49
-
16:24
-
16:23
-
16:20
-
16:15
-
16:13
-
16:13
-
16:01
-
16:00
-
16:00
-
15:41
-
15:35