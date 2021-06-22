Губерниев: в сборную России просто некого набирать. У нас слабые игроки!

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение сборной России в третьем туре группового этапа чемпионата Европы от сборной Дании (1:4) и вылет из турнира с последнего места.

«И резюме! Мы плохо играем в футбол. У нас плохо играют в клубах, плохо в сборной. В любой! Туда просто некого набирать. У нас слабые игроки! Пока не пропустили с Данией, футбол наш, а, точнее, антифутбол был ещё сносным. А потом, всё как всегда. Вообще без шансов!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что по итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.