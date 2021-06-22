В Госдуме отреагировали на разгром и вылет сборной России с Евро-2020

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал результат матча сборной России с Данией (1:4) и вылет команды с Евро-2020.

«Всё это очень грустно. Сейчас много эмоций, тяжело говорить. Но могу сказать одно — стыдно. Но это наш стыд и наша команда.



Такой футбол нам точно не нужен. В РФС сейчас ломают голову и думают, что же делать дальше и как спастись от позора. Самое главное, какие надо найти слова, чтобы оправдать столь неудачное выступление российской сборной на Евро-2020. Мне жалко ребят: они выглядели как беспомощные котята. Первую половину матча держались неплохо, а потом вы сами всё видели. Второй гол — отдельная история. Наверное, это самый глупейший гол, который я видел на данном Евро. Ошибка Зобнина полностью нас дестабилизировала. Наши ребята не готовы биться на столь высоком уровне», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.