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В Госдуме отреагировали на разгром и вылет сборной России с Евро-2020

В Госдуме отреагировали на разгром и вылет сборной России с Евро-2020
Салават Муртазин
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Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал результат матча сборной России с Данией (1:4) и вылет команды с Евро-2020.

«Всё это очень грустно. Сейчас много эмоций, тяжело говорить. Но могу сказать одно — стыдно. Но это наш стыд и наша команда.

Такой футбол нам точно не нужен. В РФС сейчас ломают голову и думают, что же делать дальше и как спастись от позора. Самое главное, какие надо найти слова, чтобы оправдать столь неудачное выступление российской сборной на Евро-2020. Мне жалко ребят: они выглядели как беспомощные котята. Первую половину матча держались неплохо, а потом вы сами всё видели. Второй гол — отдельная история. Наверное, это самый глупейший гол, который я видел на данном Евро. Ошибка Зобнина полностью нас дестабилизировала. Наши ребята не готовы биться на столь высоком уровне», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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