Денис Черышев прокомментировал провал сборной России на Евро-2020

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал в социальных сетях провал национальной команды на чемпионате Европы – 2020.

«Грустно и обидно покидать турнир, так толком и не успев в нём поучаствовать. Очень хотелось вновь испытать победные эмоции. Безумно жаль, что на этот раз нам не удалось порадовать болельщиков.



Будем делать выводы, работать над собой, становиться сильнее и двигаться дальше. Дай Бог, наши победы ещё впереди! Всем огромное спасибо за поддержку», — написал Черышев в своём «инстаграме».

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.