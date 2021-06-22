Денис Черышев прокомментировал провал сборной России на Евро-2020

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал в социальных сетях провал национальной команды на чемпионате Европы – 2020.
«Грустно и обидно покидать турнир, так толком и не успев в нём поучаствовать. Очень хотелось вновь испытать победные эмоции. Безумно жаль, что на этот раз нам не удалось порадовать болельщиков.
Будем делать выводы, работать над собой, становиться сильнее и двигаться дальше. Дай Бог, наши победы ещё впереди! Всем огромное спасибо за поддержку», — написал Черышев в своём «инстаграме».
Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.
По итогам группового этапа первое место в квартете B занимает сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.
- 22 июня 2021
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