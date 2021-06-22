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Футболист сборной Дании выругался на русском в «Инстаграме» после матча с Россией

Футболист сборной Дании выругался на русском в «Инстаграме» после матча с Россией
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Защитник сборной Дании Йоаким Мехле блеснул познаниями в русском языке после победы в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Россией (4:1).

Полузащитник датчан Пьер-Эмиль Хёйбьерг после игры опубликовал в своём «инстаграме» фото с нападающим Юсуфом Поульсеном, сопроводив пост следующей подписью: «Вперёд, Дания! Вперёд, Кристиан (Эриксен. — Прим. «Чемпионата») и вперёд, стадион «Паркен». Идём дальше, в 1/8 финала».

Мехле в комментариях выругался на русском языке, написав нецензурные аналоги слов «сволочь» и «блин». При этом сообщение он написал латиницей.

Напомним, Россия заняла последнее, четвёртое место в группе B. Первой финишировала Бельгия, а вторую путёвку в плей-офф, несмотря на поражения в предыдущих матчах, завоевали датчане. По-прежнему претендует на место в 1/8 финала Финляндия, занявшая третье место в квартете.

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