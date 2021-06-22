В оргкомитете Евро ответили на призыв украинского депутата лишить Россию матчей турнира

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал призыв депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко забрать у российского города право проведения оставшихся матчей чемпионата Европы из-за обострившейся ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Мы не комментируем мнения политиков и общественных деятелей, относящиеся к организации Евро в России. У нас есть организатор — это УЕФА. Все аспекты организации обсуждаем только с ними.



В очередной раз какие-то политики с непонятными убеждениями используют Евро для изъявления своих взглядов и политических платформ. Жалко на это смотреть», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.