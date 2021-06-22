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Салихова: то, что я не хочу видеть геев в «Спартаке», — моя гражданская позиция

Салихова: то, что я не хочу видеть геев в «Спартаке», — моя гражданская позиция
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Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, объяснила, почему не хочет видеть геев в составе красно-белых.

«То, что я не хочу видеть геев в составе «Спартака», — это только моя гражданская позиция. У меня есть друзья, прекрасные знакомые из разных профессий нетрадиционной ориентации. Я их всех люблю, они любят меня.

Но на самом деле гей — это не приговор. Приговор — это *** по жизни», — написала Салихова в своём телеграм-канале.

Ранее Зарема рассказывала, как бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов, ныне работающий в «Уфе», мешал бывшему главному тренеру команды Доменико Тедеско. По её словам, Газизов утверждал, что Тедеско нетрадиционной ориентации. «Просто он один раз услышал, как я в разговоре с агентством по подбору гувернёров сказала, что мне самое главное, чтобы был не гей. Он понял — ага, вот как можно избавиться!» — сказала Салихова.

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