Роналду и Мбаппе обменялись футболками после встречи Франция – Португалия на Евро-2020

Вчера, в среду, 23 июня, в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Португалии встречалась с национальной командой Франции. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.
36-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», и 22-летний форвард сборной Франции и «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе после встречи обменялись футболками и вместе проследовали в подтрибунное помещение в приподнятом настроении.
Публикация доступна в «твиттере» УЕФА.
Напомним, что в матче с Францией Роналду оформил дубль и повторил мировой рекорд по количеству забитых мячей в составе национальной сборной.
На «Чемпионате» доступна сетка плей-офф чемпионата Европы — 2020 по футболу.
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