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Карим Бензема прокомментировал первые голы за сборную Франции после возвращения

Карим Бензема прокомментировал первые голы за сборную Франции после возвращения
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Нападающий сборной Франции Карим Бензема высказался о своих голах в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Португалией (2:2), которые стали для него первыми после возвращения в национальную команду.

«Я почувствовал радость и гордость, когда забил. Все этого ждали. Я был под давлением, но я футболист и профессионал, так что питаюсь им. Было здорово забить, к тому же мы вышли в плей-офф. Хочу забивать за эту команду, потому что знаю, что в этом турнире голы очень важны», — цитирует Бензема Goal.com со ссылкой на beIN Sports.

Сборная Франции набрала 5 очков и финишировала первой в группе F. В 1/8 финала Евро-2020 подопечные Дидье Дешама сыграют со Швейцарией. Матч состоится 28 июня в Бухаресте.

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