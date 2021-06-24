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Президент «Севильи» сообщил, что Хулен Лопетеги отказался возглавить «Тоттенхэм»

Президент «Севильи» сообщил, что Хулен Лопетеги отказался возглавить «Тоттенхэм»
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Президент «Севильи» Хосе Кастро сообщил, что «Тоттенхэм Хотспур» пытался пригласить главного тренера команды Хулена Лопетеги, но получил отказ.

«Хулен позвонил и поговорил со мной. Некоторым тренерам в первую очередь важны деньги, но Лопетеги чётко дал понять, что счастлив здесь. Он даже сказал, что ему было бы трудно найти лучшее место для работы, чем «Севилья». Мы верили и продолжаем верить в него. Именно поэтому мы продлили с ним контракт на два года. Уверен, Хулен принесёт клубу ещё много успеха», — цитирует Кастро Goal.com со ссылкой на Cadena SER.

Напомним, в ходе второй половины минувшего сезона «Тоттенхэм» отправил в отставку с поста наставника Жозе Моуринью. Временным тренером «шпор» стал бывший футболист команды Райан Мэйсон.

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