Экс-футболист «Анжи» рассказал, как его гомофобно оскорбили в Махачкале
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Бывший игрок «Анжи» Тодор Тимонов рассказал о гомофобных предрассудках в Махачкале, с которыми столкнулся, гуляя по городу.
«Вышел погулять в город — а у меня на тот момент были длинные волосы, ещё надел модные очки. К тому же у меня много татуировок на руках. Иду, значит, по центру Махачкалы — и вдруг рядом со мной тормозит «Мерседес» S-класса. Опускается окно, и я слышу голос из машины: «Ты, гей (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»), что за очки? Как так можно?». Впрочем, страшно не было. До драки не дошло, чуть-чуть оскорбили и уехали», — приводит слова Тодора Тимонова «РБ-Спорт».
Напомним, Тимонов выступал в составе «Анжи» в период с февраля 2010 года по февраль 2011 года.
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