Лукаку: думаю, Роналду завидует моей силе и точности
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сравнил себя с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду в преддверии очного матча национальных команд. Футболисты также конкурируют между собой в итальянской Серии А, выступая за «Интер» и «Ювентус» соответственно.
«Он забил больше голов. Но мы выиграли чемпионат Италии. Для меня было особенно важно выиграть этот титул. Это и было моей целью. Я завидую дриблингу и удару Криштиану Роналду. В то же время я думаю, что он завидует моей силе и точности», — приводит слова Лукаку Sky Sport Italia.
Встреча сборных Португалии и Бельгии состоится в воскресенье, 27 июня, на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
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