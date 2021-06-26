Италия — Австрия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 начнётся в 22:00

Сегодня, 26 июня, пройдёт матч Италия — Австрия. Встреча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Австрия.



Посмотреть матч 1/8 финала Евро-2020 Италия — Австрия можно будет на Первом канале. Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.



Обслужит встречу английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.



Напомним, борьбу за победу на Евро-2020 продолжают сборные Бельгии, Италии, Австрии, Хорватии, Испании, Швеции, Англии, Нидерландов, Уэльса, Дании, Чехии, Швейцарии, Украины, Франции, Германии и Португалии.