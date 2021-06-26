Италия — Австрия: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 на Первом канале

Сегодня, 26 июня, свой матч 1/8 финала чемпионата Европы на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) проведут национальные команды Италии и Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч 1/8 финала Евро-2020 Италия — Австрия можно будет посмотреть на Первом канале. На официальном сайте канала запланирована прямая трансляция.



Италию и Австрию обслужит бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Судьи на линиях — Гари Бесвик и Адам Нанн. В роли резервного рефери выступит швейцарец Сандро Шерер.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии турнир перенесли на 2021 год. Борьбу за победу продолжают сборные Бельгии, Италии, Австрии, Хорватии, Испании, Швеции, Англии, Нидерландов, Дании, Чехии, Швейцарии, Украины, Франции, Германии и Португалии.