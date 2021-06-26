Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Италия — Австрия: смотреть онлайн, прямая трансляция матча на Первом канале, Евро-2020

Италия — Австрия: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 на Первом канале
Комментарии

Сегодня, 26 июня, свой матч 1/8 финала чемпионата Европы на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) проведут национальные команды Италии и Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Италия — Австрия можно будет посмотреть на Первом канале. На официальном сайте канала запланирована прямая трансляция.

Италию и Австрию обслужит бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Судьи на линиях — Гари Бесвик и Адам Нанн. В роли резервного рефери выступит швейцарец Сандро Шерер.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии турнир перенесли на 2021 год. Борьбу за победу продолжают сборные Бельгии, Италии, Австрии, Хорватии, Испании, Швеции, Англии, Нидерландов, Дании, Чехии, Швейцарии, Украины, Франции, Германии и Португалии.

Таблица ЧЕ по футболу - 2020
Расписание матчей ЧЕ по футболу - 2020
Дания громит нового соперника. Вслед за Россией отправили домой команду Бэйла Дания громит нового соперника. Вслед за Россией отправили домой команду Бэйла
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021