Снейдер: Италия — фаворит Евро-2020. Франция пока не убедила

Бывший полузащитник «Реала», «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер назвал своего фаворита чемпионата Европы — 2020. Ранее экс-футболист отдавал предпочтение национальным командам Турции и Дании.



«Дания сейчас на верном пути, не так ли? Но после всего, что я увидел, у меня новый фаворит: Италия. Также я видел фаворитами Францию, но они меня пока не убедили. Так что я поменял мнение», — цитирует Снейдера Voetbalprimeur.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Действующим победителем чемпионата Европы является национальная команда Португалии.

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