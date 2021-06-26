Тренер сборной Дании — о выходе в 1/4 финала Евро: трудно поверить, что это реальность

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн выразил эмоции после выхода национальной команды в 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 благодаря разгромной победе (4:0) над сборной Уэльса.
«Трудно поверить, что это реальность. Я восхищаюсь парнями и тем фактом, что мы можем продолжать борьбу. Независимо от того, кто с ними играет, они выглядят очень хорошо. Ребята — настоящие воины», — цитирует Юльманна пресс-служба УЕФА.
Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг забил первый гол в матче со сборной Уэльса на 27-й минуте. На 48-й минуте Дольберг оформил дубль. На 89-й минуте Йоаким Мехле довёл счёт до разгромного. Спустя пару минут Гарри Уилсон получил красную карточку за фол против Мехле. В добавленное время Брейтуэйт забил четвёртый мяч датчан.
В 1/4 финала Евро датчане сыграют с победителем пары Нидерланды — Чехия.
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