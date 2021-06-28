Де Брёйне отреагировал на выход сборной Бельгии в четвертьфинал Евро-2020

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне отреагировал на выход команды в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу 2020 года.
«Остаёмся немного дольше», — написал Де Брёйне в своём «инстаграме».
В матче 1/8 финала бельгийцы обыграли сборную Португалии. Матч проходил на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания) и завершился со счётом 1:0 в пользу бельгийского коллектива. Единственный гол в матче забил Торган Азар, который поразил ворота португальцев ударом с дальней дистанции.
Напомним, Де Брёйне не смог завершить матч из-за повреждения. Игрок покинул поле в начале второго тайма.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Бельгии встретится с национальной командой Италии. Матч состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – 22:00 мск.
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