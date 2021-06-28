Хесус Навас продлил контракт с «Севильей» на три года

35-летний защитник «Севильи» Хесус Навас продлил контракт с клубом. Соглашение рассчитано на три года.

Клуб из Андалусии устроил торжественную церемонию в честь продления контракта с Навасом.

«Я не знал, что мероприятие в мою честь будет таким грандиозным, и не готовил речь… Хочу поблагодарить всех: клуб, товарищей по команде, всех присутствующих, моих представителей, моих родителей, мою жену и детей… Благодарю президента, вице-президента, весь совет директоров, Мончи… Они всегда были рядом и в хорошие, и в плохие времена», — приводит слова Наваса пресс-служба «Севильи».

«Севилья» официально объявила о возвращении Хесуса Наваса в 2017 году. До этого футболист выступал за «Манчестер Сити». Навас также защищал цвета «Севильи» с 2003 по 2013 год. За этот промежуток времени он сыграл за испанскую команду 376 матчей, в которых стал автором 31 гола и 83 результативных передач.