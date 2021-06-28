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Франция — Швейцария: составы на матч Евро-2020

Франция — Швейцария: стартовые составы команд на 1/8 финала Евро
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Сегодня, 28 июня, пройдёт матч 1/8 финала Евро-2020 Франция — Швейцария. Игра состоится на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Швейцария.

Стартовые составы команд:

Сборная Франции: Льорис, Кимпембе, Варан, Павар, Лангле, Погба, Канте, Гризманн, Рабьо, Бензема, Мбаппе.

Сборная Швейцарии: Зоммер, Эльведи, Видмер, Аканджи, Цубер, Родригес, Фройлер, Г. Джака, Эмболо, Шакири, Сеферович.

Обслужит встречу аргентинская бригада арбитров во главе с Фернандо Рапальини. Ассистенты Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. В роли резервного рефери выступит поляк Бартош Франковски.

Напомним, на данный момент известны две пары 1/4 финала Евро-2020. В четвертьфинале турнира сборная Чехии сыграет с Данией, а национальная команда Италии проведёт встречу с Бельгией.

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